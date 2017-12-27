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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 17:16
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nadiputintseva
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В Ленобласти неизвестные сожгли чужой BMW

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Мотив поджигателей устанавливается.

В Ленобласти разыскивают двух наглых поджигателей, которые не побоялись поджечь дорогостоящую иномарку посреди рабочего дня.

Известно, что инцидент произошел в Лодейном Поле в прошлую среду. Двое неизвестных подошли к BMW и облили ее жидкостью из канистры. После одной спички иномарка вспыхнула, как факел, а злоумышленники быстро скрылись с места происшествия.

Кому мужчины решили отомстить таким образом – неизвестно.

Также Piter.tv сообщал, что за утро 15 января в Петербурге выгорели две иномарки.

Видео: "ВКонтакте" / ТК "СвирьИнфо" (Подпорожье и Лодейное Поле)

 

Теги: новости ленобласти , новости спб , подожгли авто , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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