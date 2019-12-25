На севере и юге Петербурга отреставрировали 2 деревянных памятника

В КГИОП отмечают, что оба здания обновили на частной основе.

В Северной столице восстановили сразу 2 памятника деревянной архитектуры, которые относятся к объектам культурного наследия. Работы выполнены владельцами зданий на частной основе, сообщила пресс-служба КГИОП.

Мероприятия затронули объекты на севере и юге города - они коснулись дачи Е. Н. Шапошниковой на улице Ломоносова в Парголово и дома М. В. Савинской (другое название - дача Пуниных) на Госпитальной улице в Павловске.

Их собственники – пример для тех людей, которые сомневаются, стоит ли купить деревянный дом-памятник и начать его реставрировать. Конечно, это потребует достаточно времени на обследование, проектирование и сами работы. Тем не менее миру явлены два ценных памятника. Сергей Макаров, председатель КГИОП

Известно, что заказ на восстановления дома М. В. Савинской в Павловске сделал Дмитрий Елизаров примерно 10 лет назад. Теперь меценат планирует поселиться там. Аналогично поступит владелец дачи Е. Н. Шапошниковой Александр Кормилицын. Он также выполнит благоустройство придомового территории за свой счёт.

Ранее мы сообщили о том, что особняк Слепцова в Петербурге сменил собственника.

Фото: КГИОП Петербурга