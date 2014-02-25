Особняк Слепцова в Петербурге сменил собственника

После передачи объекта в ООО "Транспортные системы" в 2011 году он пережил несколько лет судебных разбирательств.

Основная часть помещений, входящая в особняк Слепцова на Большой Конюшенной улице, нашла собственника спустя более 10 лет разбирательств. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург" со ссылкой на Росреестр и выписку из ЕГРЮЛ.

Так, судя по документам, объект культурного наследия принадлежит ООО "ОШЕР", зарегистрированного на Полину Аистову. Отмечается, что дом был приобретён за 400 млн рублей.

Напомним, что особняк Слепцова является объектом культурного наследия регионального значения. В XX веке он считался собственностью Ленинградского областного союза потребительских обществ, а затем, в 2011 году, здание заполучило ООО "Транспортные системы". После этого начались долгие судебные тяжбы в отношении того, кому принадлежит особняк: компания перепродала его Алексею Смирнову, однако он заключил сделку о продаже с другим предпринимателем, не рассчитавшись при этом с предыдущим владельцем.

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Фото: citywalls.ru