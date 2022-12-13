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Деревья Петербурга начали падать от тяжести весеннего снега
Сегодня, 22:57
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Деревья Петербурга начали падать от тяжести весеннего снега

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Некоторые из них перегородили тропинки и улицы.

В Петербурге деревья не выдерживают тяжесть весеннего снега и падают. Об этом рассказали в пресс-службе комблага. 

За минувшие сутки выпало 9,2 см снега. В городе обрушились деревья, ветви, тонкие стволы сломались. Некоторые из них перегородили тропинки и улицы. Последствия снегопада, согласно официальным данным, устраняют более 700 уборочных машин. 

 проспект Луначарского, 78 

проспект Космонавтов, 52

Е.Огнева, 8/2 

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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