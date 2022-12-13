Деревья Петербурга начали падать от тяжести весеннего снега

В Петербурге деревья не выдерживают тяжесть весеннего снега и падают. Об этом рассказали в пресс-службе комблага.
За минувшие сутки выпало 9,2 см снега. В городе обрушились деревья, ветви, тонкие стволы сломались. Некоторые из них перегородили тропинки и улицы. Последствия снегопада, согласно официальным данным, устраняют более 700 уборочных машин.
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