Деревья Петербурга начали падать от тяжести весеннего снега

Некоторые из них перегородили тропинки и улицы.

В Петербурге деревья не выдерживают тяжесть весеннего снега и падают. Об этом рассказали в пресс-службе комблага.

За минувшие сутки выпало 9,2 см снега. В городе обрушились деревья, ветви, тонкие стволы сломались. Некоторые из них перегородили тропинки и улицы. Последствия снегопада, согласно официальным данным, устраняют более 700 уборочных машин.

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