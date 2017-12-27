Депутаты изменят закон о потребительских кооперативах

Петербургские депутаты одобрили инициативу об изменении закона о потребительских кооперативах.

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа одобрил федеральную инициативу об изменении закона о потребительских кооперативах. Внести правки решили в связи с частыми случаями, когда организации массово привлекают деньги людей, обещая им проценты, после чего исчезают с рынка, не исполняя свои обязательства. Законопроект дает дополнительные гарантии для участников потребительских обществ.

В том случае, если документ будет принят, потребительское общество не сможет реализовывать деятельность, которая регулируется законами о специализированных потребительских кооперативах. Кроме того, предлагается запретить использовать суммы выплат пайщикам в рекламе, так как гарантировать эти выплаты заранее невозможно.

Законодательная инициатива будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний ЗакСа.