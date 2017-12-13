ЗакС будет контролировать застройку исторического центра Санкт-Петербурга

Об этом на брифинге заявил Вячеслав Макаров

Застройщикам придется согласовывать свои проекты с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Об этом 14 февраля на брифинге в Мариинском дворце сообщил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Также он добавил, что законопроект, запрещающий уплотнительную стройку, уже отправлен на разработку.

Макаров пояснил, что с момента вступления данного закона в силу, производить стройку в центральных районах Петербурга можно будет только по постановлению ЗакСа. Особое внимание в проекте будет уделено Петроградскому району. Такие меры необходимо ввести, по мнению председателя, затем, чтобы застройщики не занимали "стекляшками" детские площадки и парковые зоны.

Продумаем целый комплекс мероприятий, который позволит также исключить застройку скверов, детских и спортивных площадок. Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок подтвердил, что законопроект находится в разработке. Предполагается, что при строительстве будет необходимо такое же согласование, как сейчас санкционируют возведение мемориалов. Также Четырбок отметил, что речь пойдет не только о Петроградке, но и о других зонах исторического центра Петербурга.