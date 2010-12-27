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В Петербурге избавятся от кальянных, которые находятся в жилых домах
Сегодня, 12:56
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Shdaria
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В Петербурге избавятся от кальянных, которые находятся в жилых домах

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Депутаты ЗакСа предложили устранить кальянные в жилых домах.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят ликвидировать кальянные, которые располагаются в жилых домах. Законопроект 10 ноября одобрил парламентский комитет по законодательству.

В проекте говорится о том, чтобы запретить курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях, расположенных во дворах. За несоблюдение требований нарушителям будет грозить штраф.  Для должностных лиц штраф составит до 20 тысяч рублей, для компаний – до 50 тысяч рублей.

В скором времени данный документ рассмотрят на пленарном заседании парламент. Напомним, что ранее Законодательное собрание одобрило закон, запрещающий посещать кальянные несовершеннолетним.

Теги: кальянные в жилых домах , кальянные спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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