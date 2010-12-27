В Петербурге избавятся от кальянных, которые находятся в жилых домах

Депутаты ЗакСа предложили устранить кальянные в жилых домах.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят ликвидировать кальянные, которые располагаются в жилых домах. Законопроект 10 ноября одобрил парламентский комитет по законодательству.

В проекте говорится о том, чтобы запретить курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях, расположенных во дворах. За несоблюдение требований нарушителям будет грозить штраф. Для должностных лиц штраф составит до 20 тысяч рублей, для компаний – до 50 тысяч рублей.

В скором времени данный документ рассмотрят на пленарном заседании парламент. Напомним, что ранее Законодательное собрание одобрило закон, запрещающий посещать кальянные несовершеннолетним.