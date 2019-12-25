Депутаты Выборгского района подвели итоги планового заседания

Всего было рассмотрено 3 глобальных вопроса.

Выборгский совет депутатов подвел итоги заседания, которое состоялось во вторник, 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На повестке дня было несколько вопросов: народные избранники обсудили внесение изменений в устав Выборга, учреждение перечня недвижимости АО "Почта России" и исполнение бюджета МОО за период 1 квартала текущего года.

Так, показатели бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшились: тем не менее, планы реализованы почти на 90%. Наибольшее количество расходов было потрачено на культуру, ЖКХ, образование, спорт.

Кроме того, в ходе мероприятия был утвержден перечень недвижимости, используемой "Почтой России" на территории района. По решению депутатов, она будет передана государству.



Напомним, что встречу провел глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Также на заседании присутствовал первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович. Они вручили нескольким присутствующим благодарности. За добросовестный труд был отмечен депутат Михаил Макаров. Также во вручении принял участие начальник УМВД России по Выборгскому району, подполковник полиции Роман Ильин.

Ранее мы рассказали о том, что на площади Выборгских полков вспомнили героев Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО