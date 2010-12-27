Депутаты Выборгского района пересмотрели бюджет

Поводом стала корректировка ранее утвержденного решения совета депутатов о бюджете муниципального образования "Выборгский район".

В минувший понедельник, 29 октября, прошло внеочередное заседание совета депутатов Выборгского района. Поводом стала корректировка ранее утвержденного решения совета депутатов о бюджете муниципального образования "Выборгский район", сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С докладом выступил заместитель главы администрации-председатель комитета финансов Александр Болучевский. Он сообщил основные характеристики бюджета муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области на 2018 год.

В результате сокращения объемов поступлений межбюджетных трансферотов из области уменьшены расходы местного бюджета. Производится внутреннее перемещение средств, в том числе за счет сокращения внутренних межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных образований. При этом Выборгский район увеличивает объем финансирования по разделам: отрасль образования, материальное обеспечение муниципальных бюджетных зданий, содержание муниципального имущества, предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и др. Александр Болучевский, заместитель главы администрации-председатель комитета финансов

Общая сумма прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на 2018 год увеличивается на 215 миллионов рублей. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета составит 5 134 716,0 тысяч рублей. Общий объем расходов составит 5 088 539,6 тысяч рублей.

Бюджет Выборгского района на 2018 год остается профицитным. Его прогнозируемый уровень составит 46 176,4 тысячи рублей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО