Депутатам ЗакСа Петербурга разрешили частично раздеться из-за жары

В Петербурге уже который день температура превышает +32 градуса.

Заседание в ЗакСе 23 июня проходит с галстуками, но без пиджаков. Требования к дресс-коду смягчил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Пиджаки, кителя можете снять и повесить на спинку стула и продолжать работу. Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа

Поводом для смягчения стала жаркая погода. В Петербурге уже который день температура превышает +32 градуса. Сегодня ожидается до +32..34 градусов. Это жарче, чем было в 1917-м рекордном по теплу 23 июня.

Не все депутаты воспользовались предложением снять пиджаки. В них осталась сидеть фракция ЛДПР.

На прошлой неделе ЗакС окончательно утвердил поправки к закону о расселении коммуналок.

Фото: Piter.tv