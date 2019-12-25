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Депутатам ЗакСа Петербурга разрешили частично раздеться из-за жары
Сегодня, 12:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Депутатам ЗакСа Петербурга разрешили частично раздеться из-за жары

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В Петербурге уже который день температура превышает +32 градуса.

Заседание в ЗакСе 23 июня проходит с галстуками, но без пиджаков. Требования к дресс-коду смягчил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Пиджаки, кителя можете снять и повесить на спинку стула и продолжать работу.

Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа

Поводом для смягчения стала жаркая погода. В Петербурге уже который день температура превышает +32 градуса. Сегодня ожидается до +32..34 градусов. Это жарче, чем было в 1917-м рекордном по теплу 23 июня.

Не все депутаты воспользовались предложением снять пиджаки. В них осталась сидеть фракция ЛДПР.

На прошлой неделе ЗакС окончательно утвердил поправки к закону о расселении коммуналок.

Фото: Piter.tv

Теги: вячеслав макаров, закс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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