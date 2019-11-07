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Во время шествия КПРФ задержали 12 человек

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Коммунисты планировали прогуляться от метро "Горьковская" до "Крейсера Авроры" в честь годовщины революции.

Шествие КПРФ в Петербурге в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской революции закончилось задержаниями. В 19:30 у станции метро "Горьковская" началась акция "Цветы - Авроре". Среди задержанных оказалась секретарь петербургского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Заксе Петербурга Ольга Ходунова.

На требования Ходуновой объяснить причину задержания, полицейские не дали ответа и посадили политика в авто. По сообщению СМИ, дело в том, что акция не была согласована с властями Северной столицы.

В официальной группе в "ВКонтакте" КПРФ в Петербурге сообщили о том, что по состоянию на 20 часов, вместе с полицейскими в участок отправились 6 человек. На данный момент их число достигло 12. 

Видео: КПРФ Ленинград / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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