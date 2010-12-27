Депутат из Петербурга просит Минздрав запретить ЭКО одиноким россиянам

Алексей Цивилев считает, что одинокие люди не должны проходить через искусственное оплодотворение.

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев направил обращение в Министерство здравоохранения России с инициативой запретить одиноким россиянам проходить через процедуру ЭКО. Депутат считает, что те, кто не состоит официальном браке или не сожительствует с избранником, не должны получать данную медицинскую услугу.

Ответ от ведомства не заставил себя ждать. Цивилев выложил в собственном аккаунте в Instagram письмо от властей. Чиновники отметили, что данная инициатива уже рассматривается, но инициатором выступил другой гражданин. Изучением предложения занимается департамент медицинской помощи детям и родовспоможения.

Напомним, что в 2017 года на территории Ленинградской области было зафиксировано 650 беременностей при помощи искусственного оплодотворения.

Фото: Piter.tv