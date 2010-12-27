Депутат из "Единой России" открыл в Туле сушилку для белья

В Туле жители района получили необычный, но такой желанный подарок.

В Туле депутат открыл во дворе одного из жилых домов…сушилку для белья. Информация об этом размещена на официальном сайте местной городской думы. На портале даже размещен фотоотчет с торжественного мероприятия.

На кадрах показан политик Олег Погорелов, который показывает бабушкам новый "подарок". Он одет в голубую куртку с надписью "Единая Россия". Известно, что сушилку установили по улице Кутузова. Изначально с просьбой о сушилке к депутату обратилось местное население.

Туляки обратились к депутату за содействием в организации площадки для сушки белья. Пожелание было выполнено в короткие сроки" комментируют в пресс-службе тульской думы

Чиновники рассказали, что при помощи единоросса Погорелова изготовили и установили два комплекса спецоборудования, необходимого для жителей первых этажей. Депутат лично вышел на покраску сушилок во двор. Ему помогали довольные старики. По словам пресс-службы, "старшие по домам адресовали слова благодарности" политику.

Стоит добавить, что Олег Погорелов стал самым молодым депутатом в местной думе. Он рожден в 1984 году. До места в тульской думе он занимал должность советника главы администрации, а также работал помощником депутата.

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Фото: официальный сайт Тульской городской думы

