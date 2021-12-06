Депутат Валуев заявил, что продажа посуды и пакетов из пластика на Байкале приводит к раку

По словам Валуева, пластик разбивается в итоге на микропластик, и это все содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание.

Стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект о запрете продажи пластиковых пакетов и посуды на Байкале. Один из авторов документа – российский боксер, депутат Николай Валуев рассказал в чем польза такой инициативы, передает телеканал "360".

По словам Валуева, пластик разбивается в итоге на микропластик, и это все содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание.

Депутат сообщил о еще одной инициативе, которую продвигает: запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих фосфонатные соединения. По мнению Валуева, принятие такого закона "доказало бы необходимость замены фосфонатных соединений в России в целом". Он подчеркунл, что "в мире уже давно пользуются другими моющими средствами. Немалая часть фосфоната вызывает гниль в зеленых водорослях, а она убивает все живое, Байкал не исключение".

Фото: pxhere.com

