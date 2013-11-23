Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине

По его словам, Киев получит современные системы ПВО.

Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве.

Шольц отметил, что обе страны продолжат поставлять вооружение на Украину. По его словам, Киев получит современные системы ПВО, гранатометы, а также тонны боеприпасов и противодронных приспособлений.

Ранее Шольц рассказал о желании остаться на посту канцлера Германии на еще один срок.