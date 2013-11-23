  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:50
81
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине

0 0

По его словам, Киев получит современные системы ПВО.

Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве.

Шольц отметил, что обе страны продолжат поставлять вооружение на Украину. По его словам, Киев получит современные системы ПВО, гранатометы, а также тонны боеприпасов и противодронных приспособлений.

Ранее Шольц рассказал о желании остаться на посту канцлера Германии на еще один срок.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: военная помощь, канада, канцлер германии, олаф шольц, пакет, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии