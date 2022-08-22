Шольц рассказал о желании остаться на посту канцлера Германии на еще один срок

Он также отметил, что не считает необходимым вводить ограничения на срок нахождения на посту канцлера.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании остаться на своем посту на еще один срок. Об этом он заявил на встрече с согражданами в рамках дня открытых дверей.

Шольц отметил, что намерен решить все стоящие перед властями задачи. Он уверен, что в итоге получится добиться прогресса для страны, а ему вручат еще один мандат.

Также Шольц отметил, что не считает необходимым вводить ограничения на срок нахождения на посту канцлера.

Ранее Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии.

Видео: YouTube / BTB-concept