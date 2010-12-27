Депутат Ленобласти предложил министру просвещения заменить учебники на компьютерные игры

По мнению политика, в процессе игры подростки лучше понимают суть происходящего. Могут запоминать гораздо больше информации, нежели в процессе чтения.

Депутат из Ленобласти Владимир Петров предложил министру просвещения Ольге Васильевой ввести в школы специальные программы, по которым школьники могли бы изучать естественные науки в процессе компьютерных игр.

-Предлагаю Вам рассмотреть идею о размещения государственного заказа на разработку ряда компьютерных игр для детей и подростков, которые могли бы в доходчивой, наглядной и интересной форме рассказать о важных и необходимых научных процессах.

По мнению политика, в процессе игры подростки лучше понимают суть происходящего. Могут запоминать гораздо больше информации, нежели в процессе чтения. Мнения психологов на сей счет разнятся, многие уверены, что компьютерные игры, как бы ни были увлекательны, все же не способны дать должного образования и в том числе способны подорвать не устойчивую психику детей.

Другие же напротив, согласны с Петровым и считают, что именно интерес к игре и жажда побед подогреют в школьниках интерес к знаниям, а негативного влияния на психику вряд ли стоит ожидать, так как дети и так проводят много времени к экранов компьютеров и смартфонов.