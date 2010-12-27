Кремль поддержал Минкульт в споре с КГИОПом

Государственно-правовое управление администрации президента России встало на сторону Министерства культуры в вопросе законности решений проверок ведомства. ранее чиновники КГИОПа Петербурга пытались оспорить постановление федерального органа власти. Кремль заявил, что политики из Северной столицы не вправе оспаривать итоги проверки, устроенной Минкультом. К правительству страны с просьбой разрешить конфликт ранее обратился местный парламентарий Алексей Ковалев. В ближайшее время он получит на руки свидетельство о результатах изучения вопроса.

Напомним, что конфликт возник из-за прошлогодней проверки, в ходе которой были установлены нарушения в деятельности чиновников. По мнению Минкульта, должностные лица превышают полномочия. В частности, в отношении изменений границ объекта памятников архитектуры и исторических ценностей. В пример можно привести ситуацию с дачей И.Г. Чернышева "Александрино". Там изменения были определены без организации историко-культурной экспертизы. Устранить все нарушения Смольный должен был к сентябрю 2017 года, но принял решение оспаривать постановления.

Фото: Piter.tv