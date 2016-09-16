Для школьников младших классов решили запустить просветительский проект по градозащите

Программа включает в себя 6 занятия по 1,5 часа каждое.

Для детей 7-8 лет запустят программы "Департамент защиты города". Организатором выступает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Детей познакомят с градозащитным движением Петербурга. Также они смогут провести ревизию музейных экспонатов и найти их владельцев, поучаствуют в реставрации и попытаются принять решение о сохранении или сносе дома.

Просветительская программа включает в себя квесты, игры-дебаты, игры-расследования и другие форматы. Она длится 6 недель.

Занятия будут проводиться по субботам с 14 часов в Петербургском центре культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского. Первое запланировано на 17 сентября. После 3 пропусков личный кабинет ученика будет заблокирован.

На данный момент свободных мест не осталось.

Фото: Piter.tv