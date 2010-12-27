Департамент судейства КХЛ: в матче СКА-ЦСКА должны были победить армейцы

Профессионалы установили, что была допущена ошибка в судействе.

Департамент судейства КХЛ пересмотрел спорный эпизод буллитов в матче СКА против ЦСКА. В результате комиссия пришла к выводу, что армейцы должны были победить в данной игре. Официальный источник заявил, что шайба Коскиранты пересекла линию ворот, благодаря ей Северная столица могла бы завершить встречу с лидерством в счете.

По мнению экспертов, удар армейца Ярно Коскиранта был реализован, несмотря на то, что судьи признали его неголевым.

Напомним, что основное время закончилось со счетом 1:1. Дополнительное время не выявило лидера. Судья назначил серию буллитов, которая завершилась результатом 1:2 в пользу москвичей.

Фото: Вконтакте/ХК СКА