Критерии закупки Департамента ЦСТиСК вызвали сомнения

ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта, по мнению заявителя ООО "Медиа Платформа", манипулирует условиями учёта неценовых критериев в интересах отдельных участников закупки.

Изначально типовые контракты на видеосопровождение спортивных мероприятий ЦСТиСК готовило, предположительно, с учётом опыта и практики работы своего постоянного исполнителя ООО "АПРИОРИ". В связи с тем, что у ООО "АПРИОРИ" появился опыт исполнения подобных контрактов, в конкурсной документации появились неценовые критерии по предоставлению договоров, сходных по типу оказываемых услуг. При этом было введено ограничение, что подобные договоры должны были быть заключены по процедурам 44-ФЗ или 223-ФЗ.

Цитата из конкурсной документации:

Когда ЦСТиСК решило перевести основных исполнителей прямых трансляций в свой штат, отказавшись от услуг ООО АПРИОРИ, финансовые потоки были перенаправлены через другого исполнителя – ИП Назаров Илья Александрович. Для обеспечения возможности выиграть конкурс именно этим исполнителем, с учётом отсутствия у него исполненных контрактов сходной тематики по 44-ФЗ и 223-ФЗ, ЦСТиСК изменило условия подтверждения опыта и разрешило принимать в качестве опыта ГПД договоры сходной тематики, которые ИП Назаров И. А, мог представить задним числом вместе с комплектом закрывающих документов.

Цитата из обновлённой конкурсной документации закупки:

Далее, когда контракт был успешно исполнен ИП Назаровым И. А., и он приобрёл необходимый опыт по 44-ФЗ, ЦСТиСК опять вернули в конкурсную документацию, условия, запрещающие предоставлять ГПД договоры в подтверждение своего опыта.

ООО "Медиа Платформа" считает необходимым проверить, не являются ли недостоверными договоры и закрывающие документы, предоставленные ИП Назаров И. А. в качестве подтверждения своего опыта оказания услуг, сходных с контрактом. И также просит правоохранительные органы проверить, был ли реально оказаны услуги по заключённым договорам и проходили ли реально платежи в соответствии с представленными ИП Назаров И. А. актами.

