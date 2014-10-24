Денис Рожков собрал собственную музыкальную группу

На премьере спектакля Мастер и Маргарита» корреспондентам Piter.TV удалось пообщаться с Денисом Рожковым и узнать не только о его актерский успехах, но и начинающейся музыкальной деятельности.

Я с еще 3-мя моими друзьями актерами, двое из которых профессиональные музыканты к тому же, организовали группу. Я четвертый год учусь играть на трубе, а у – барабанщика и клавишника есть профессиональное музыкальное образование. И мы 1 октября давали пробный концерт, нашего проекта "Итака", которого еще пока что не существует в таком зафиксированном виде, потому что мы просто собрались и решили проверить на зрителях это все. Вышла такая фокус группа, благодаря которой мы хотели понять: стоит нам этим дальше заниматься или нет. Денис Рожков

Денис рассказывает, что в итоге, всем их новый проект понравился, и группа почувствовала, что их музыка имеет место быть. После гастролей актера со спектаклем 2Мастер и Маргарита», группе решить, как дальше поступать. Актер признался нашему каналу, что вообще музыку любит с детства. Вот только отчего то он был убежден, что она – не его конек:

Почему-то с детства был уверен, что это не мое. Добрые люди еще помогли, кто-то сказал, что слуха нет, кто-то что-то еще. Доброжелатели всегда найдутся, особенно, когда надо рассказать тебе, что ты чего-то не можешь. Очень многие тебе с удовольствием такое расскажут. А вот, чтобы рассказать, что ты можешь, - это надо еще поискать. Тебе быстрее скажут, чтобы ты сидел и не высовывался.

Но все же, 3 с половиной года назад актер решил испытать свои музыкальные способности, сказав себе, что и в 37 не поздно начать. В итоге оказалось, что труба, которую и выбрал Денис, – самый сложный музыкальный инструмент:

На тот момент было уже поздно что-то менять, да я и не хочу. Хочу освоить именно трубу. Не хочу пока никакого другого инструмента.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова