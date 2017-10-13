Екатерина Климова: у каждого свой Мастер и своя Маргарита

7 октября корпорация PMI открыла свой сезон московским спектаклем "Мастер и Маргарита".

В следующем году у компании PMI юбилей. Уже почти 20 лет "PMISHOW" организуют самые различные музыкальные и театральные шоу в Северной столице. Новый сезон компания решает открыть нашумевшим спектаклем Булгаковского дома "Мастер и Маргарита" при участии таких артистов, как Екатерина Климова, Филип Бледный, Денис Рожков и Сергей Алдонин.

Надо добавить, что и спектаклю по мистическому роману Булгакова уже 10 лет, и как говорит Екатерина Климова, это значительное количество лет для такой театральной постановки.

"Я так долго не могла сходить в театр и посмотреть это произведение, потому что не представляла себе, что это возможно осуществить, и что мне это понравится. Мы с Сергеем Эдуардовичем дружили и как-то неловко было потом сказать, что история не пришлась по вкусу, но произошло обратное, он мне категорически понравился. Это произошло года 3 назад, наверно, тогда, когда и должно было произойти. С одной стороны – это стечение обстоятельств, с другой – самое время было мне влиться в этот материал" – рассказывает актриса.

Екатерина исполняет в постановке роль Маргариты и находит ее очень комплементарной, тем более, образ булгаковской героини, который Сергей Алдонин создал в своей постановке, не резонируют с ее личным восприятием романа и этого образа. Екатеринане признается, что не видела в театре больше это произведение:

"Пока нет ни желания, ни времени" – объясняет актриса, и продолжает – "У каждого свой Мастер, своя Маргарита, я что-то вижу в этом персонаже, может что-то есть близкое мне. Дать ей какую-то однозначную характеристику не получится. Она и любящая женщина, и ведьма, и жертва, и герой – достаточно много приходится пережить ей за время этого произведения".

Денис Рожков, играющий в постановке Мастера, считает, что у него с ролью никаких трудностей нет, к тому же, актер рассказывает, что на такие хорошие постановки он соглашается сразу:

"Судить, конечно, зрителю, не мне, безусловно. Но и неудобств в ней не чувствую, я понимаю, про что играю. Мне так кажется, а там, опять-таки, со стороны виднее. Когда мне предлагают хорошие роли, я соглашаюсь обычно сразу. Когда мне предлагают "Пелагея 3" или "Марфа у окна 4" – тут стоит задуматься, нужны ли тебе деньги, заработанные таким образом. Понимаете как, хорошая роль, в хорошем произведении – это работа постоянная. В хорошем материале работать можно долго, улучшать работу и развиваться. Я надеюсь, что у меня все еще впереди".

Денису нравится играть на гастролях, а все потому, что в Доме Булгакова очень мало пространства, а спектакль "Мастер и Маргарита", по мнению актера, все же поставлен для большой сцены, хотя, в камерной московской сцене тоже есть свое очарование, но и спектакль там играется совсем по-другому. А Екатерина Климова уверена, что каждый выход на сцену сулит появлением чего-то нового:

"Каждый спектакль – отдельный какой-то организм, совершенный новый ребенок, можно любые образы давать этому, это каждый раз маленькая жизнь. И даже в каждом городе, в который мы приезжаем, совершенно другая реакция, зритель другой, мы другие, и соответственно, спектакль по-другому звучит. В этом есть и свои плюсы, потому что всегда можно что-то исправить в своей работе, и свои минусы, потому что ты не знаешь, с каким настроением придет сегодня зритель и какой будет сегодняшний зал".

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова