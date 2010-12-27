Денис Четырбок: "Прогулки по крышам Петербурга станут безопаснее"

Летом 2019 года в Петербурге будут доступны легальные экскурсии по 15-20 крышам города.

Парламентарий Петербурга Денис Четырбок рассказал о планах ЗакСА сделать экскурсии по крышам города безопаснее. Об этом председатель Комитета по законодательству сообщил "Городу+". Спикер отметил, что инициатива обрела общественный резонанс.

Напомним, что депутаты с 27 июля предложили ввести административные штрафы за проведение незаконных экскурсий по крышам Петербурга. Мера аргументирована неодобрением проведения подпольно туристической деятельности. В частности, экскурсоводы не имеют соответствующей квалификации, а требования правил безопасности для туристов не соблюдаются.

Сейчас мало кто знает, что у нас есть легальные крыши. А как минимум одна на Лиговском уже есть. Там все оформлено правильно, они платят налоги. Нужно поддерживать их, а не тех, кто рискует жизнями туристов добавил депутат

Если предложение примут, то за данное нарушение "предприниматели" будут выплачивать от 2 до 5 тысяч рублей, а юридические лица - до 200 тысяч рублей.

Парламентарии планируют создать базу безопасных крыш в наиболее красивых точках Северной столицы. К следующему летнему сезону планируется открыть около 20 экскурсионных крыш.

Фото: Город+