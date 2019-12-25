День рождения Анненкирхе

Луна под потолком, рыбы в воздухе, письма Богу – так ударно отмечает кирха своё 241-летие.

Первое, что удивит собравшихся, – это огромная луна, которую можно было видеть в большом зале. Каждый час в Анненкирхе будут проходить экскурсии и органные мини-концерты классики и киномузыки. У гостей праздника появится возможность попробовать лунный напиток по секретному рецепту, отправить письмо Богу, посетить концерт. Подробное описание праздника вы найдёте ВКонтакте.



Место: Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны (ул. Кирочная, д. 8в)

Цена: от 300 до 1000 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: annenkirche.timepad