День рождения Аннекирхе

День рождения Лютеранской церкви Святой Анны или Аннекирхе отпразднуют 27 октября. Но уже сейчас петербуржцы собирают деньги на подарок – крест на колокольню храма, которого нет уже больше 80 лет.
Сбор средств стартовал 21 сентября. Крест с храма был снят в 1930-е годы, когда здание переделали под кинотеатр "Спартак". Помочь в этом можно, зайдя на платформу planeta.ru. Всем партнерам за такую помощь предлагаются ценные подарки – это приглашения на празднование Дня рождения 27 октября (это единственный способ попасть на праздник), экскурсии по храму (в том числе и ночью), фотосессии, абонементы на все мероприятия Анненкирхе, рождественские подарки и прочее.
Торжественное открытие и освящение креста состоится в День рождения храма.
Программа на 27 октября:
17:00 – сбор гостей;
18:00 – открытие музея, освящение креста;
19:00 – начало концерта.
Фото: Анненкирхе: Лютеранская Церковь Святой Анны/ ВК