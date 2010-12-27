День рождения Аннекирхе

День рождения Лютеранской церкви Святой Анны или Аннекирхе отпразднуют 27 октября. Но уже сейчас петербуржцы собирают деньги на подарок – крест на колокольню храма, которого нет уже больше 80 лет.

День рождения Лютеранской церкви Святой Анны или Аннекирхе отпразднуют 27 октября. Но уже сейчас петербуржцы собирают деньги на подарок – крест на колокольню храма, которого нет уже больше 80 лет.

Сбор средств стартовал 21 сентября. Крест с храма был снят в 1930-е годы, когда здание переделали под кинотеатр "Спартак". Помочь в этом можно, зайдя на платформу planeta.ru. Всем партнерам за такую помощь предлагаются ценные подарки – это приглашения на празднование Дня рождения 27 октября (это единственный способ попасть на праздник), экскурсии по храму (в том числе и ночью), фотосессии, абонементы на все мероприятия Анненкирхе, рождественские подарки и прочее.

Торжественное открытие и освящение креста состоится в День рождения храма.

Программа на 27 октября:

17:00 – сбор гостей;

18:00 – открытие музея, освящение креста;

19:00 – начало концерта.

Фото: Анненкирхе: Лютеранская Церковь Святой Анны/ ВК