День комитета по транспорту организуют на выставке "Мой Петербург" 22 августа

Программа дня включает в себя торжественное открытие, выставку, интерактивные игры, мастер-классы, ребусы и кроссворды, а также вечерний концерт.

В историческом парке "Россия — моя история" состоится мероприятие, посвященное комитету по транспортуПетербурга. Оно пройдет в рамках выставки "Мой Петербург". 22 августа руководители транспортных предприятий расскажут о крупных проектах и достижениях в области инфраструктуры.

Программа дня включает в себя торжественное открытие, выставку, интерактивные игры, мастер-классы, ребусы и кроссворды, а также вечерний концерт. Гости смогут узнать о развитии и достижениях транспортной инфраструктуры, а также увидеть современные модели подвижного состава, включая газовый автобус особо большого класса КамАЗ, электробус БКМ Е433, троллейбус ЗиУ — 5Г и другие.

Выставка "Мой Петербург" занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров и состоит из 12 тематических залов, созданных музеями и предприятиями Северной столицы. Неофициально она является частью экспозиции Петербурга, представленной на ВДНХ в Москве.

Ранее мы сообщили о том, что работы по занижению бордюрного камня провели в шести районах Петербурга.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха