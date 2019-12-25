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День голосования по Конституции сделают выходным
Сегодня, 17:24
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matveyvn

День голосования по Конституции сделают выходным

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля.

День голосования по Конституции сделают выходным. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, первое число июля объявят выходным в соответствии с законом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию. Предложение провести его 1 июля сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время рабочего совещания. Глава государства с датой согласился.

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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