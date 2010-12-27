День дочери 2018: трогательные поздравления в стихах

Piter.TV рассказывает об истории и особенностях Международного дня дочери.

Сегодня, 25 апреля, весь мир празднует Международный день дочери. В связи с этим Piter.TV расскажет вам об истории и особенностях этого праздника. Кроме того, мы подготовили для вас подборку трогательных поздравлений, которые пригодятся всем отцам и матерям в этот замечательный день.

История Международного дня дочери

История Международного дня дочери окутана тайной. Когда и где возник этот праздник и кто его учредил — неизвестно. Но сам факт того, что об этом дне говорят и интересуются, когда празднуется День дочери, указывает на то, что этот праздник нужен обществу.

И так, День дочери является логичным продолжением череды семейных праздников Дня матери, Дня отца, Дня сыновей и Национального праздника братьев и сестер. Его ежегодно отмечают 25 апреля и не только в России. Этот праздник стал неотъемлемой частью культуры для людей из разных стран. Особое значение он имеет в тех регионах, где женщины ограничены в правах и сталкиваются с жестоким обращением мужчин. Ярким примером может стать Индия. Жители этой страны ежегодно запускают акцию в социальных сетях и поздравляют дочерей, невесток и внучек. При этом министр культуры Индии отмечает, что это важный шаг к улучшению положений женщин и детей в обществе.

Мы просим людей праздновать молодых женщин и девочек в их жизни. Настало время чествовать женщин. Женщины сейчас получают больше шансов реализовать себя, внести свою лепту в развитие общественности. Дочерей нужно ценить. Министр культуры Индии

Как отпраздновать День дочери

Этот день без сомнения надо провести со своей дочерью. Можно отправиться с ней на различные культурные мероприятия, конференции или просто сходить в кино или кафе. Этот день прекрасная возможность показать свои дочерям, как вы их любите. Если ваши дочери находятся далеко от вас, то можно их поздравить по смс. Мы публикуем подборку самых трогательных стихотворений, которые смогут порадовать ваших дочек.

Поздравления с Днем дочери в стихах

Милая дочка, родное сердечко,

Нет драгоценней тебя человечка.

Счастья желаю тебе бесконечного,

Яркого, полного и безупречного.

Если событий — то неповторимых,

Рядом людей — самых добрых, любимых.

Если достатка — то полную чашу,

День ото дня становиться всё краше.

Будь ты здорова, успешна, нарядна,

Нежно любима всегда безоглядно.

Юной желаю тебе оставаться