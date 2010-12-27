Стала известна программа мероприятий на 9 мая в Выборге

Торжество начнется в 9:00 и завершится салютом в 22:00.

9 мая в Выборге пройдет масштабная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование начнется с 09:00 утра на Рыночной площади, куда придут ветераны Вооруженных сил России, учащиеся кадетских классов школ города.

Также в 9 утра на площади пройдет "Бессмертный полк", а уже через 40 минут по проспекту Ленина к Красной площади торжественно пройдет праздничная колонна и парадные войска Выборгского гарнизона.

В 11:00 на Красной площади начнется митинг, посвященный Дню победы, где состоятся показательные выступления военнослужащих в/ч 02511. Здесь же в 13:00 начнется концерт "Весна 45-го года" с участием творческих коллективов города и артистов театра драмы и куклы "Святая крепость". Для пришедших будет работать полевая кухня.

В 12:00 на площади Выборгских полков в 12:00 состоится возложение цветов к стеле "Город воинской славы". В 18:00 здесь начнется Бал Победы.

В 15:00 и до 21:00 жителей и гостей города будет ожидать праздничная программа "Опять весна на белом свете!". В 19:00 состоится всероссийская минута молчания. После 21:00 начнется концерт Музыкального Альянса "Петербургские Баритоны".

Также с 10:00 до 18:00 на улице Дмитрова, от Северной до Ростовской, пройдет статический показ вооружения, военной и специальной техники.

В 13:30 начнется детская программа "Мир Детям" в парке Ленина. Торжество завершится в 22:00 праздничным фейерверком в акватории Большого ковша.