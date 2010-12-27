Герои Фёдора Михайловича вновь сойдут с книжных страниц и устроят литературную феерию на улицах Петербурга.

Петербургские музеи и библиотеки объединятся, чтобы отметить День Достоевского — традиционный фестиваль, которому в этом году стукнуло 10 лет. Центром развития событий станет Кузнечный переулок, где находится памятник писателю и музей. Праздник начнется с "Достоевского карнавала". Свои отдельные программы приготовили в Музее городской скульптуры, в библиотеке Маяковского, в Михайловском замке.

Место: пер. Кузнечный, д.5/2

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ День Достоевского 6 июля 2019