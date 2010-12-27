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День Достоевского
Сегодня, 11:00
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nastya960

День Достоевского

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Герои Фёдора Михайловича вновь сойдут с книжных страниц и устроят литературную феерию на улицах Петербурга.

Петербургские музеи и библиотеки объединятся, чтобы отметить День Достоевского — традиционный фестиваль, которому в этом году стукнуло 10 лет. Центром развития событий станет Кузнечный переулок, где находится памятник писателю и музей. Праздник начнется с "Достоевского карнавала". Свои отдельные программы приготовили в Музее городской скульптуры, в библиотеке Маяковского, в Михайловском замке.

Место: пер. Кузнечный, д.5/2

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ День Достоевского 6 июля 2019

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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