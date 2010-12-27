Петербургские музеи и библиотеки объединятся, чтобы отметить День Достоевского — традиционный фестиваль, которому в этом году стукнуло 10 лет. Центром развития событий станет Кузнечный переулок, где находится памятник писателю и музей. Праздник начнется с "Достоевского карнавала". Свои отдельные программы приготовили в Музее городской скульптуры, в библиотеке Маяковского, в Михайловском замке.
Место: пер. Кузнечный, д.5/2
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ День Достоевского 6 июля 2019
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