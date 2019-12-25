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Демограф Тимаков призвал привязать размер пенсии к родительскому стажу
Сегодня, 14:22
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Демограф Тимаков призвал привязать размер пенсии к родительскому стажу

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По словам эксперта, из-за низкой рождаемости изменилось соотношение пенсионеров и работающих людей.

Демограф Владимир Тимаков призвал привязать размер пенсии к родительскому стажу. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, из-за низкой рождаемости изменилось соотношение пенсионеров и работающих людей. Он также назвал несправедливой ситуацию, при которой женщина-карьеристка, ни разу не уходившая в декрет, получает более высокую пенсию, чем многодетная мать с меньшим стажем работы. В связи с этим Тимаков предложил привязать размер пенсии не только к трудовому вкладу.

Ранее эксперт Корбут заявил, что рост цен на подсолнечное масло не ударит по кошельку россиян.

Фото: Piter.tv

Теги: демография, мнение эксперта, пенсия, родители
Категории: Лента новостей, Новости России,

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