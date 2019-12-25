Демограф Тимаков призвал привязать размер пенсии к родительскому стажу

По словам эксперта, из-за низкой рождаемости изменилось соотношение пенсионеров и работающих людей.

Демограф Владимир Тимаков призвал привязать размер пенсии к родительскому стажу. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, из-за низкой рождаемости изменилось соотношение пенсионеров и работающих людей. Он также назвал несправедливой ситуацию, при которой женщина-карьеристка, ни разу не уходившая в декрет, получает более высокую пенсию, чем многодетная мать с меньшим стажем работы. В связи с этим Тимаков предложил привязать размер пенсии не только к трудовому вкладу.

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Фото: Piter.tv