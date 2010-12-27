Дело о "черных риелторах" расследуется в Петербурге

Ущерб деятельности двух мужчин и одной женщины оценили в 15 млн рублей.

В Петербурге расследуют дело о "черных риелторах". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО.

Преступная группировка в составе трех человек (двух 37-летних мужчин и 34-летней женщины) работала с мая 2015 года по июль 2016 года.

Злоумышленники обманывали пенсионеров, страдающих психическими заболеваниями. Они втирались в доверие к пожилым людям и получали подписи на договорах купли-продажи квартир. Однажды преступники познакомились с потерпевшей, предложив взять котёнка, другой случай – злоумышленники продали сим-карту у метро.

Участники группировки обвиняются по статье мошенничество. Материалы дела переданы в суд. Мужчинам грозит лишение свободы, а женщине подписка о невыезде. Заключенные злоумышленниками сделки были аннулированы, а квартиры возвращены потерпевшим.