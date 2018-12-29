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Дебошир с ножом в руках угрожал расправой в одной из школ Всеволожска
Сегодня, 11:56
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KaterinaKono13

Дебошир с ножом в руках угрожал расправой в одной из школ Всеволожска

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У мужчины уже имелись судимости.

В одной из общеобразовательных гимназий в городе Всеволожск Ленобласти был пойман мужчина с ножом. Происшествие случилось в четверг, 24 января, около 10:00, сообщает сетевое издание "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны.

Утром в одну из школ Всеволожска явилась мать одного из школьников со своим новым сожителем. Она хотела забрать ребенка, который остался с отцом. Бдительные сотрудники школы, заметив, что женщина нетрезва, несмотря на ранний час, не отпустили школьника и вызвали отца.

Когда в помещение вошел отец, любовник матери с ножом в руках начал угрожать ему. Драке помешал охранник учебного заведения, вызвав сотрудников вневедомственной охраны. Приехавшие росгвардейцы задержали дебошира и направили в отделение полиции.

Известно, что ранее у мужчины уже имелись проблемы с законом - он судим за грабеж и незаконное хранение психотропных веществ.  Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Выборг, Новости Выборгского района, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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