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Дания выигрывает у Чехии по итогам первого тайма

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Датчане отправили в ворота соперников два безответных мяча.

После первого тайма четвертьфинала Евро-2020 сборная Дании выигрывает у сборной Чехии со счетом 2:0. Первый гол в матче  на 4 минуте с углового забил полузащитник "Боруссии" Томас Дилейни. На 41-ой минуте нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг замкнул навес с левого фланга и вколотил мяч в ворота Томаша Вацлика.

По итогам первых 45 минут команды удали по воротам друг друга почти 15 раз, в створ пришлось менее 10 из них. По владению мячом обе команды показали примерно одинаковые показатели. 

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с кем-то из пары Украина-Англия. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия. 

Видео: bellas_futbol / Instagram 

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Тема дня, Лента новостей,

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