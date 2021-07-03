Дания выигрывает у Чехии по итогам первого тайма

Датчане отправили в ворота соперников два безответных мяча.

После первого тайма четвертьфинала Евро-2020 сборная Дании выигрывает у сборной Чехии со счетом 2:0. Первый гол в матче на 4 минуте с углового забил полузащитник "Боруссии" Томас Дилейни. На 41-ой минуте нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг замкнул навес с левого фланга и вколотил мяч в ворота Томаша Вацлика.

По итогам первых 45 минут команды удали по воротам друг друга почти 15 раз, в створ пришлось менее 10 из них. По владению мячом обе команды показали примерно одинаковые показатели.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с кем-то из пары Украина-Англия. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия.

Видео: bellas_futbol / Instagram