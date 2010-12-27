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Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу Зуеву с юбилеем
Вчера, 18:01
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nastya960
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Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу Зуеву с юбилеем

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Ольге Зуевой 26 октября исполнилось 35 лет.

В Instagram-аккаунте Данилы Козловского появились две фотографии, на которых запечатлена его невеста Ольга Зуева, которой в пятницу, 26 октября исполнилось 35 лет.

Будь счастлива, my birthday love.

Данила Козловский

 Подписчики актёра также присоединились к теплому поздравлению Данилы.

Пара познакомилась в США, где Ольга работала моделью. Но любовь взяла верх и Ольга ради Данилы Козловского вернулась обратно в Россию, оставив свою модельную карьеру. Сейчас и Данила, и Ольга, снимаются в отечественных кинокартинах. 

Ранее на Piter.TV: Дзюба посетил МДТ и подарил Козловскому свою футболку с автографом.

Фото: Ольга Зуева/ Instagram

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Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса России

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