Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличена до 10 км

Ранее этот показатель составлял 1-2 км

Как сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, испытания электромагнитного оружия проводятся с 2015 года, последние состоялись весной текущего года. За это время дистанция эффективного применения данного вида оружия существенно возросла – с 1-2 км до 7-8, максимально 10 км.

Уточняется, что выстрел электромагнитной пушки длится доли секунды и мгновенно достигает цели. С помощью такого оружия можно без возможности восстановления уничтожать различные электронные приборы, включая беспилотные летательные аппараты. Поражение достигается за счет сжигания электронных компонентов.

Существенным минусом ЭМИ-пушек является их потребность в значительном объеме электроэнергии, в связи с этим вопрос разработки мобильного комплекса пока не стоит.

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