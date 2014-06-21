Дагестанец в футболке с надписью "Нет плохой нации" раздавал розы в московском метро

Мужчина подчеркнул, что не является блогером или публичной личностью.

Уроженец Дагестана устроил акцию в московском метро и раздал женщинам розы, чтобы показать, что плохих наций не бывает. Он решил поступить так после серии новостей о своих соотечественниках, которые вели себя неподобающе, устраивали драки.

Мужчина в футболке с надписью "Я дагестанец. Нет плохой нации" дарил цветы женщинам на станции "Киевская". Он был в медицинской маске, но не препятствовал тем, кто фотографировал или снимал его на видео.

Мужчина подчеркнул, что не является блогером или публичной личностью. Он работает экономистом и просто хочет показать, что можно друг друга "любить, дружить и жить в гармонии".

Видео: Telegram/SHOT