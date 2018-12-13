Дачники из Ленобласти избили жену прокурора и едва не поплатились жизнью за содеянное

Во время прогулки прокурора с женой по дачному поселку он сделал замечание дачникам, после которого те избили его вместе с супругой.

Дачник из Ленобласти избил супругу местного прокурора, после чего очутился в клинике с ранением. Об этом информирует сетевое издание "Лента".

Прокурор Михаил Волницкий гулял с женой и сделал замечание дачникам, которые загородили забором проход к реке. Он попытался объяснить, что владельцы дома нарушают закон, запрещающий преграждать путь к водоемам. Местные жители агрессивно отреагировали на его слова, схватили мужчину за горло и пнули его жену. Один из участников конфликта пообещал найти его и отомстить.

После чего прокурор приехал на место драки вместе со своим приятелем, который пару раз выстрелил в обидчиков из травматического оружия.

Мужчин госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", Волницкого на время разбирательства отстранили от работы.

Источник: сетевое издание "Лента"