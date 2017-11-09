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Да будет свет: на юге Петербурга включили электричество

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Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов.

Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу "Ленэнерго".

Ранее в указанных районах произошел сбой на линии 110 кВ.

Полностью электроснабжение было восстановлено в 20.00.

Ранее Piter.tv сообщал, что Во Фрунзенском районе в десятках домов отключили свет из-за аварии
 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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