Да будет свет: на юге Петербурга включили электричество

Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов.

Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу "Ленэнерго".



Ранее в указанных районах произошел сбой на линии 110 кВ.



Полностью электроснабжение было восстановлено в 20.00.



Ранее Piter.tv сообщал, что Во Фрунзенском районе в десятках домов отключили свет из-за аварии

