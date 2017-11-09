Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу "Ленэнерго".
Ранее в указанных районах произошел сбой на линии 110 кВ.
Полностью электроснабжение было восстановлено в 20.00.
Ранее Piter.tv сообщал, что Во Фрунзенском районе в десятках домов отключили свет из-за аварии
Вчера, 20:41
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Да будет свет: на юге Петербурга включили электричество
Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов.
Вечером 9 ноября электричество вернулось в дома жителей Фрунзенского и Московского районов. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу "Ленэнерго".