В Петербурге симфонический оркестр исполнит музыку к известным фильмам

Программа вечера включает в себя известные мелодии из таких фильмов, как "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию", "Мой ласковый и нежный зверь", а также саундтреки из "Игры престолов", "Крестного отца", "Гарри Поттера".

Концерт "Саундтреки к кинофильмам" Балтийского симфонического оркестра, состоится в Петербурге 23 августа в концертном зале "Колизей-арена". Как пишет spb.aif.ru, программа вечера включает в себя известные мелодии из таких фильмов, как "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию", "Мой ласковый и нежный зверь", а также саундтреки из "Игры престолов", "Крестного отца", "Гарри Поттера" и многих других отечественных и зарубежных кинолент. Концерт начнется в 19:00. Фото: ВКонтакте / Балтийский Симфонический Оркестр/Baltic Symphony (архив)