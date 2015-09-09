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В Петербурге симфонический оркестр исполнит музыку к известным фильмам
Сегодня, 16:46
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В Петербурге симфонический оркестр исполнит музыку к известным фильмам

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Программа вечера включает в себя известные мелодии из таких фильмов, как "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию", "Мой ласковый и нежный зверь", а также саундтреки из "Игры престолов", "Крестного отца", "Гарри Поттера".

Концерт "Саундтреки к кинофильмам" Балтийского симфонического оркестра, состоится в Петербурге 23 августа в концертном зале "Колизей-арена".

Как пишет spb.aif.ru, программа вечера включает в себя известные мелодии из таких фильмов, как "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию", "Мой ласковый и нежный зверь", а также саундтреки из "Игры престолов", "Крестного отца", "Гарри Поттера" и многих других отечественных и зарубежных кинолент.

Концерт начнется в 19:00.

Фото: ВКонтакте / Балтийский Симфонический Оркестр/Baltic Symphony (архив)

Теги: концерт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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