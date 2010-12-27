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ДТП в Кировском районе стало причиной больших пробок
Сегодня, 20:35
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TretyakovaS
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ДТП в Кировском районе стало причиной больших пробок

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи сообщили о больших пробках на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. Причина - авария.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов произошло ДТП. Копятся большие пробки.

По словам пользователей, причиной пробок, которые тянутся во все стороны стала авария с участием автобуса и автомобиля "Мерседес".

На момент публикации в группе дорожная полиция не прибыла на место аварии.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб , пробки
Категории: Новости СПб

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