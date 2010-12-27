Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов произошло ДТП. Копятся большие пробки.
По словам пользователей, причиной пробок, которые тянутся во все стороны стала авария с участием автобуса и автомобиля "Мерседес".
На момент публикации в группе дорожная полиция не прибыла на место аварии.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:35
117
ДТП в Кировском районе стало причиной больших пробок
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи сообщили о больших пробках на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. Причина - авария.
Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов произошло ДТП. Копятся большие пробки.