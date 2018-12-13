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В Ленинградской области фура "перевернула" легковушку, есть погибшие
Вчера, 22:32
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Rybka123

В Ленинградской области фура "перевернула" легковушку, есть погибшие

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Подробности аварии уточняются.

В пятницу, 10 мая,  в Тосненском районе между Рябово и поселком Любань произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.  Очевидцы выложили снимки с места происшествия в социальные сети.

На снятых снимках видно, как люди скопились вокруг перевернутой легковушки, у которой сильно поврежден кузов. Вокруг автомобиля валяются обломки стекла, а на обочине припаркован грузовик с побитым боком. Подробности аварии уточняются. По предварительной информации в аварии погибло двое человек.
Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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