В Ленинградской области фура "перевернула" легковушку, есть погибшие

Подробности аварии уточняются.

В пятницу, 10 мая, в Тосненском районе между Рябово и поселком Любань произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Очевидцы выложили снимки с места происшествия в социальные сети.

На снятых снимках видно, как люди скопились вокруг перевернутой легковушки, у которой сильно поврежден кузов. Вокруг автомобиля валяются обломки стекла, а на обочине припаркован грузовик с побитым боком. Подробности аварии уточняются. По предварительной информации в аварии погибло двое человек.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"