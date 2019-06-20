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Под Кронштадтом фура подмяла под себя легковой автомобиль

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О состоянии водителей неизвестно.

В четверг, 20-го июня,  на выезде из Кронштадта в сторону Петербурга произошло серьезное ДТП.  Грузовик с цистерной подмял под себя половину легкового автомобиля "Ford". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Фура "догнала" легковушку. Задняя часть белого "Ford" полностью уничтожена. Информация о пострадавших не поступала. На месте ДТП находятся спасательные службы и сотрудники полиции. 

Из-за аварийной ситуации на этом участке образовалась пробка. По состоянию на 15.35 она тянется более, чем на километр. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушку отбросило на другую сторону дороги при столкновении с тягачом

Видео: Piter.TV

Теги: белый форд, дтп под кронштадтом, фура и легковой автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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