Под Кронштадтом фура подмяла под себя легковой автомобиль

О состоянии водителей неизвестно.

В четверг, 20-го июня, на выезде из Кронштадта в сторону Петербурга произошло серьезное ДТП. Грузовик с цистерной подмял под себя половину легкового автомобиля "Ford". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Фура "догнала" легковушку. Задняя часть белого "Ford" полностью уничтожена. Информация о пострадавших не поступала. На месте ДТП находятся спасательные службы и сотрудники полиции.

Из-за аварийной ситуации на этом участке образовалась пробка. По состоянию на 15.35 она тянется более, чем на километр.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушку отбросило на другую сторону дороги при столкновении с тягачом.

Видео: Piter.TV