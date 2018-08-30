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ДТП на улице Сизова: Водитель Bmw влетел в табличку "Neste"

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Мобильный корреспондент передает, что в аварии никто не пострадал.

Вечером 30 августа, на улице Сизова черная иномарка вылетела с дороги на обочину. Мобильный корреспондент передает, что в аварии никто не пострадал.

Водитель Bmw не вписался в поворот на пересечении улицы  Сизова и Королева

сообщает корреспондент

В результате иномарка снесла ограждение и въехала в указатель заправки "Neste".

На кадрах видно, что иномарка серьезно пострадала в ДТП. У машины выдран бампер и сильно помят капот.

Также пострадало ограждение.

Ранее мы сообщали о том, что около метро Электросила автобус с пассажирами попал в ДТП.

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Теги: дтп бмв , дтп петербург , дтп сизова
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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