Иномарка "прилегла" набок на проспекте Тореза

Машину увезли на манипуляторе.

Вечером 23 сентября на проспекте Тореза произошло ДТП, из-за столкновения одна из легковушек перевернулась набок. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем последствий аварии.

Две легковые машины столкнулись около Институтского проспекта. Перевернутую Киа пришлось забирать на манипуляторе. О пострадавших не сообщается, однако на место инцидента прибыла карета "скорой помощи".

На данный момент на участке не наблюдается серьезных пробок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД столкнулись три автомобиля, есть пострадавший.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"