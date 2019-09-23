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Иномарка "прилегла" набок на проспекте Тореза

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Машину увезли на манипуляторе.

Вечером 23 сентября на проспекте Тореза произошло ДТП, из-за столкновения одна из легковушек перевернулась набок. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем последствий аварии.

Две легковые машины столкнулись около Институтского проспекта. Перевернутую Киа пришлось забирать на манипуляторе. О пострадавших не сообщается, однако на место инцидента прибыла карета "скорой помощи".

На данный момент на участке не наблюдается серьезных пробок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД столкнулись три автомобиля, есть пострадавший. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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