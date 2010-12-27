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Трамвай перекрыл движение транспорта на повороте с проспекта Просвещения на Руставели
Сегодня, 22:38
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nadezhda_sib

Трамвай перекрыл движение транспорта на повороте с проспекта Просвещения на Руставели

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Инцидент произошел в 21 час.

Вечером 12 августа на севере Петербурга трамваи встали в пробку. По предположению очевидцев, это случилось из-за того, что один из трамваев сломался. Об инциденте жители города сообщили в социальных сетях.

Поломка произошла на перекрестке проспекта Руставели и проспекта Просвещения. Общественный транспорт перекрыл дорогу в сторону Пискаревского проспекта. 

На данный момент, как написали свидетели, трамвай ушел направо в парк. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у "Ладожской" скопилась толпа из-за ДТП на трамвайных путях. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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