Трамвай перекрыл движение транспорта на повороте с проспекта Просвещения на Руставели

Инцидент произошел в 21 час.

Вечером 12 августа на севере Петербурга трамваи встали в пробку. По предположению очевидцев, это случилось из-за того, что один из трамваев сломался. Об инциденте жители города сообщили в социальных сетях.

Поломка произошла на перекрестке проспекта Руставели и проспекта Просвещения. Общественный транспорт перекрыл дорогу в сторону Пискаревского проспекта.

На данный момент, как написали свидетели, трамвай ушел направо в парк.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у "Ладожской" скопилась толпа из-за ДТП на трамвайных путях.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"