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На Зеленогорском шоссе столкнулись две иномарки

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В субботу, 27 июля, на выезде из Петербурга были зафиксированы серьезные пробки.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что на днем 27 июля на Зеленогорском шоссе произошло ДТП.

Его участниками стали два легковых автомобиля - "Рено" и "Фольксваген". В результате аварии первая машина получила серьезные повреждения, на второй значительных повреждений не обнаружено.

О пострадавших не сообщается. Одна полоса движения оказалась занята. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Приморском шоссе образовался двухчасовой затор. Пробка растянулась почти на 10 км. По состоянию на 17:20 дорожно-транспортная ситуация оценивается в 2 балла.

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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