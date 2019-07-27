На Зеленогорском шоссе столкнулись две иномарки

В субботу, 27 июля, на выезде из Петербурга были зафиксированы серьезные пробки.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что на днем 27 июля на Зеленогорском шоссе произошло ДТП.

Его участниками стали два легковых автомобиля - "Рено" и "Фольксваген". В результате аварии первая машина получила серьезные повреждения, на второй значительных повреждений не обнаружено.

О пострадавших не сообщается. Одна полоса движения оказалась занята.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Приморском шоссе образовался двухчасовой затор. Пробка растянулась почти на 10 км. По состоянию на 17:20 дорожно-транспортная ситуация оценивается в 2 балла.

Видео: Piter.TV