На Васильевском в первый зимний день случилось "белое" ДТП

Последствия аварии запечатлел наш корреспондент.

В пятом часу утра, 1 декабря, на перекрестке 7-й линии с Малым проспектом Васильевского острова произошла авария, в которой оказались два легковых автомобиля. Совпадением оказалось, что у Volkswagen и KIA оказался одинаковый цвет, белый.

У немецкой иномарки от столкновения значительно деформировалась передняя часть, другой автомобиль пострадал меньше. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, как у станции метро "Московская" неизвестные силой затащили человека в машину.

Фото, видео: Piter.TV