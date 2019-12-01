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fvbykov
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На Васильевском в первый зимний день случилось "белое" ДТП

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Последствия аварии запечатлел наш корреспондент.

В пятом часу утра, 1 декабря, на перекрестке 7-й линии с Малым проспектом Васильевского острова произошла авария, в которой оказались два легковых автомобиля. Совпадением оказалось, что у Volkswagen и KIA оказался одинаковый цвет, белый.

У немецкой иномарки от столкновения значительно деформировалась передняя часть, другой автомобиль пострадал меньше. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, как у станции метро "Московская" неизвестные силой затащили человека в машину.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: авария, васильевский, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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