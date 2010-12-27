ДТП на Софийской улице: мотоциклист перелетел через автомобиль

Автомобиль зацепил сразу двух молодых людей на мотоциклах. К счастью, оба живы.

В пятницу, 7 сентября, на Софийской улице столкнулась иномарка и два мотоциклиста. В результате один из мужчин перелетел через автомобиль, кторый ехал за виномником ДТП. Очевидцы сообщают, что мужчина жив.

Мотоциклисты стояли в правом ряду устраняя разлитое масло с колёс. Машина их тупо сбила сообщает очевидец

На снимке видно, что машина, которая сбила молодых людей пострадала с правого края. Части автомобили валяются на асфальте. Мотоциклы лежат на земле. По словам прохожих, они сильно погнуты.

Один из пострадавших держится за колено, а другой лежит на траве. Автомобилисты оказывают первую медицинскую помощь.

На месте ДТП ожидают медиков и сотрудников правоохранительных органов.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК